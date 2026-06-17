फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले अमेरिकी डॉलर 99.53 पर फिसला 

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापानी येन 160.43 के पास

जापानी येन, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 160.43 के करीब कारोबार कर रहा है। जापान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 31 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है, इसके बावजूद येन में ज्यादा गिरावट नहीं आई। अधिकारियों ने भविष्य की अपनी रणनीति के बारे में ज्यादा स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है।

ऐसे में अगर, हालात और बिगड़ते हैं तो सरकार के संभावित हस्तक्षेप की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

दूसरी तरफ, आज देर शाम फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार करते हुए यूरो और ब्रिटिश पाउंड दोनों में ही बहुत कम बदलाव देखा गया।