फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले अमेरिकी डॉलर 99.53 पर फिसला
अमेरिकी डॉलर बुधवार (17 जून) को थोड़ा कमजोर हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि फेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख केविन वॉर्श अपनी पहली बड़ी बैठक में क्या फैसला लेते हैं। इससे पहले मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों के कारण डॉलर में मजबूती देखी गई थी, लेकिन अब यह 99.53 के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, ज्यादातर जानकारों का मानना है कि ब्याज दरें पहले जैसी ही रहेंगी, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए निवेशक भविष्य के संभावित कदमों के बारे में संकेत तलाश रहे हैं।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापानी येन 160.43 के पास
जापानी येन, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 160.43 के करीब कारोबार कर रहा है। जापान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 31 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है, इसके बावजूद येन में ज्यादा गिरावट नहीं आई। अधिकारियों ने भविष्य की अपनी रणनीति के बारे में ज्यादा स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है।
ऐसे में अगर, हालात और बिगड़ते हैं तो सरकार के संभावित हस्तक्षेप की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दूसरी तरफ, आज देर शाम फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार करते हुए यूरो और ब्रिटिश पाउंड दोनों में ही बहुत कम बदलाव देखा गया।