ब्रिटेन सरकार ने टैक्स-फ्री छूट में की कटौती 

इन तरीकों से बचा सकते हैं टैक्स

अपने पैसे बचाने और CGT का बोझ हल्का करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप अपनी पत्नी या पति के साथ अपनी संपत्ति बांट सकते हैं। इससे आप दोनों मिलकर 3,000 पाउंड की छूट का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा, आप अपने निवेश में हुए नुकसान को मुनाफे से समायोजित कर सकते हैं या पेंशन में योगदान करके अपनी टैक्स योग्य आय को कम कर सकते हैं।

अगर, आप UK के निवासी हैं और आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो व्यक्तिगत बचत खाता

में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। इसमें आप हर साल 20,000 पाउंड (करीब 25 लाख रुपये) तक का निवेश कर सकते हैं, जिस पर भविष्य में CGT नहीं लगेगा।