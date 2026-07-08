डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया, 95.16 पर लुढ़का

एशियाई मुद्राओं में भी आई गिरावट

ज्यादातर एशियाई मुद्राओं में भी यही रुझान देखने को मिला और वे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गईं। मलेशिया के रिंगगिट में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जबकि इंडोनेशिया के रुपिया में थोड़ी बढ़त देखने को मिली।

दूसरी तरफ, ताइवान के डॉलर और चीन के रेनमिनबी में बहुत कम उतार-चढ़ाव हुआ। फिनरेक्स ने सलाह दी है कि निर्यातक रुपये के इन उतार-चढ़ावों का फायदा उठाकर बेहतर सौदे कर सकते हैं। आयातकों को यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर, डॉलर के भाव 95 से नीचे आते हैं तो वे डॉलर खरीद लें।