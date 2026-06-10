डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर खुला रुपया, जानिए गिरावट की वजह 

भारतीय शेयर बाजार से हुई डॉलर की निकासी

इस महीने भारतीय शेयर बाजार से 6 अरब डॉलर (करीब 550 अरब रुपये) से भी ज्यादा की निकासी हुई है, जो पिछले महीने के आंकड़े से भी कहीं ज्यादा है। इस भारी निकासी से डॉलर की मांग और भी बढ़ गई है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और शेयर बाजार में लगातार हो रही बिकवाली भी बाजार पर दबाव डाल रही हैं। इतना ही नहीं एशियाई देशों की मुद्राओं में गिरावट और मध्य पूर्व में जारी तनावों की वजह से कच्चे तेल के दाम चढ़ने से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है।