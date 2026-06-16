क्यों स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज शेयरों में इस साल हुआ 500 फीसदी का इजाफा?  

अमेरिका से मिला बड़ा ऑर्डर

भारत में डाटा सेंटर उद्योग बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अनुमान है कि इसका IT लोड 2019 के 350 मेगावाट से बढ़कर 2025 तक 1.5 से 1.6 गीगावाट तक पहुंच जाएगा।

यही वजह है कि ऑप्टिकल फाइबर की मांग में अचानक भारी उछाल आया है। इसी के साथ इसने अमेरिका की एक प्रमुख टेक कंपनी से AI डाटा सेंटर बनाने के लिए एक अरब डॉलर का बड़ा ऑर्डर भी हासिल किया है। इससे कंपनी की वैश्विक पहचान भी काफी मजबूत हुई है।

बाजार के जानकारों का मानना है कि स्टरलाइट का AI के ट्रेंड्स पर फोकस करना और उसका एकीकृत बिजनेस मॉडल ही उसकी इस रिकॉर्ड-तोड़ बढ़ोतरी की मुख्य वजह हैं।