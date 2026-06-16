ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें 4.35 फीसदी पर रोकी

आर्थिक विकास 0.3 फीसदी रहा

पिछले 3 महीनों में आर्थिक विकास सिर्फ 0.3 फीसदी रहा, वहीं बेरोजगारी 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर 4.5 फीसदी पर पहुंच गई।

आम लोगों के लिए रोजमर्रा का जीवन और महंगा होता जा रहा है। एक औसत घर के लोन की EMI इस साल 353 डॉलर (करीब 33,500 रुपये) बढ़ गई है, जो अब करीब 4,467 डॉलर (करीब 4.24 लाख रुपये) महीने हो गई है। महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से खर्च और ऊपर जा रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि अभी भी एक और बार ब्याज दर बढ़ाई जा सकता है।