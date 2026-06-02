RBI में 6 साल बाद घटी कर्मचारियों की संख्या, लेकिन खर्चे में हुआ इजाफा बिज़नेस Jun 02, 2026

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2025 में उसके कर्मचारियों की कुल संख्या में 2019 के बाद 6 वर्षों में पहली बार गिरावट आई।

दिसंबर, 2025 तक इनकी संख्या 13,220 थी, जो 2024 के 13,520 से करीब 2 फीसदी कम है। इस कमी में ज्यादातर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। कम कर्मचारियों के बावजूद, RBI का खर्चा करीब 11 फीसदी बढ़ गया है और इसकी मुख्य वजह पेंशन का बढ़ता बोझ है।