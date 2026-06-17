रियासत लाइफस्टाइल 18 जून को लॉन्च करेगी IPO, जानिए कितनी होगी कीमत 

IPO की रकम का यहां होगा इस्तेमाल

IPO से मिलने वाली रकम का उपयोग कंपनी 4 नए शोरूम खोलने और अपनी रोजमर्रा की कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी।

फिलहाल, उसके गुजरात और महाराष्ट्र में कुल 6 शोरूम चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 में इसकी कुल आय 25.19 करोड़ रुपये रही, जबकि शुद्ध लाभ 4.87 करोड़ रुपये दर्ज किया है। इस IPO में 28.48 लाख शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिसका प्रबंधन मार्क कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है।