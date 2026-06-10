अगले 2 महीने में 60,000 करोड़ रुपये IPO देंगे दस्तक
शेयर बाजार में जल्द ही बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अगले 2 महीनों में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO), इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए करीब 60,000 करोड़ रुपये जुटाने जा रही हैं। साल की धीमी शुरुआत के बाद यह उछाल बाजार के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि पिछले कुछ सालों में, जहां 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) के निर्गम आए थे, वहीं इस साल अब तक सिर्फ 3.5 अरब डॉलर (करीब 330 अरब रुपये) ही जुटाए जा सके हैं।
सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों में ये नाम शामिल
आगामी IPO में शामिल होने वाले बड़े नामों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) फंड्स मैनेजमेंट है, जो 13,000 करोड़ रुपये का शेयर इश्यू लाने की तैयारी में है, वहीं सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 2 फीसदी हिस्सेदारी 10,000 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बना रही है।
वारी एनर्जीज और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े ऑफर लाने की कतार में हैं। इसके अलावा, जेप्टो 1 अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) के IPO का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी जल्द ही 2.5 अरब डॉलर (करीब 230 अरब रुपये) की बड़ी लिस्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है।
निवेशकों की दिलचस्पी भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े सौदों से छोटे शेयरों को अपनी ओर खींचना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल, इससे बाजार की तरलता पर भी दबाव पड़ सकता है।