अगले 2 महीने में 60,000 करोड़ रुपये IPO देंगे दस्तक 

सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों में ये नाम शामिल

आगामी IPO में शामिल होने वाले बड़े नामों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) फंड्स मैनेजमेंट है, जो 13,000 करोड़ रुपये का शेयर इश्यू लाने की तैयारी में है, वहीं सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 2 फीसदी हिस्सेदारी 10,000 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बना रही है।

वारी एनर्जीज और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े ऑफर लाने की कतार में हैं। इसके अलावा, जेप्टो 1 अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) के IPO का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी जल्द ही 2.5 अरब डॉलर (करीब 230 अरब रुपये) की बड़ी लिस्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है।

निवेशकों की दिलचस्पी भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े सौदों से छोटे शेयरों को अपनी ओर खींचना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल, इससे बाजार की तरलता पर भी दबाव पड़ सकता है।