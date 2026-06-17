अमेरिका-ईरान शांति समझौते से भारतीय शेयर बाजार को लगे पंख बिज़नेस Jun 17, 2026

भारत का शेयर बाजार एक बार फिर 5,000 अरब डॉलर (करीब 4.7 लाख अरब रुपये) का आंकड़ा पार कर गया है। इसकी वजह तेल की कीमतों में आई गिरावट है। यह अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद आई है, जिससे दुनियाभर में ऊर्जा चिंताएं कम हुई हैं।

यह निवेशकों के लिए एक खास मौका है और दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय माहौल शांत होने पर बाजार कितनी तेजी से फिर से मजबूत हो सकते हैं।