भारतीय बॉन्ड यील्ड 6.64 फीसदी तक फिसलने का अनुमान

यील्ड में 7 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट

अमेरिका में उम्मीद के मुकाबले कम नौकरियों के आंकड़े आए हैं। इस वजह से फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चिंताएं कुछ कम हुई हैं।

इसका सीधा असर यह हुआ कि कुछ ही दिनों में भारतीय बॉन्ड यील्ड 7 बेसिस पॉइंट्स गिर गई। CSB बैंक के ट्रेजरी प्रमुख आलोक सिंह ने बताया कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड के शामिल होने की संभावना भी भारत के बॉन्ड बाजार को मजबूती दे रही है।

जानकार मानते हैं कि अगर, ये ट्रेंड ऐसे ही बरकरार रहे तो आने वाले महीनों में बॉन्ड यील्ड में और गिरावट देखने को मिल सकती है।