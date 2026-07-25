सरकार की इस योजना से इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस नाराज

केंद्र सरकार एयरलाइंस और हवाई अड्‌डा संचालकों के बीच निवेश के नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रही है।

अभी के नियम कहते हैं कि मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े हवाई अड्‌डों में एयरलाइंस केवल 10 फीसदी तक ही निवेश कर सकती हैं।

इसके उलट, नोएडा इंटरनेशनल और नवी मुंबई के हवाई अड्डों के संचालक किसी एयरलाइन में 26 फीसदी तक की हिस्सेदारी रख सकते हैं।