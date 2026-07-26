वैश्विक अर्थव्यवस्था ने की वापसी, AI चिप्स की मांग ने दी रफ्तार
कुछ अड़चनों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी पकड़ बनाए हुए है। अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के दावे 1969 के बाद से सबसे कम हो गए हैं।
सेवाओं की मजबूत मांग के कारण कारोबारियों को महीनों बाद सबसे तेज बढ़त देखने को मिली है। इतना ही नहीं, जून में नए घरों की बिक्री भी एक बार फिर उछली है।
यह सब इसलिए हुआ क्योंकि घर बनाने वाले बिल्डर्स ने ऊंची ब्याज दरों के प्रभाव को कम करने के लिए छूट देनी शुरू कर दी।
यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर लगाया ब्रेक
यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोक दिया है। बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने संकेत दिए हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले वे और ज्यादा डाटा का इंतजार करेंगी।
जर्मनी में भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिसका कारण आर्थिक सुधार बताए जा रहे हैं। एशिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही (Q2) में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चिप्स के निर्यात ने तो नए रिकॉर्ड ही बना दिए। दूसरी तरफ, जापान का व्यापार घाटा बढ़ गया है क्योंकि कमजोर येन और महंगे तेल के कारण आयात की लागत में इजाफा हुआ है।