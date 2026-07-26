क्या कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच फेडरल रिजर्व ब्याज दर रखेगा स्थिर?

पिछले महीने महंगाई भले ही थोड़ी घटकर 3.5 फीसदी पर आ गई हो, लेकिन यह अब भी फेड के 2 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।

इसी वजह से ब्याज दरों से जुड़ी नीतियों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, वहीं ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है, जिससे यह स्थिति और जटिल हो गई है।

फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस वॉलर का मानना है कि अगर, महंगाई जल्द नियंत्रण में नहीं आती है तो ब्याज दरों को और बढ़ाना पड़ सकता है।