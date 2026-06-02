8वां वेतन आयोग 3,490 कैलोरी पर तय कर सकता है नया वेतनमान

कर्मचारी संघों ने की वेतन बढ़ाने की मांग

कर्मचारी संघ, आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के नए दिशा-निर्देशों को स्वीकार करें। उनका तर्क है कि कई सरकारी नौकरियों में काफी शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इसलिए कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिलना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए वे हर महीने 55,000 से 60,000 रुपये के न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, जिससे बढ़ती स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी लागतों का सामना किया जा सके।

अगर, ये सिफारिशें मान ली जाती हैं तो इसका असर 1.1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा।