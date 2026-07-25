8वें वेतन आयोग की 7-10 अगस्त के बीच दिल्ली में होगी बैठक

अगर, कोई समूह इन चर्चाओं में शामिल होना चाहता है तो उन्हें 31 जुलाई तक अपने मेमो ID के साथ बैठक के लिए अनुरोध करना होगा।

प्रतिभागियों की पुष्टि होने के बाद आयोग विवरण भेज देगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भी 31 जुलाई तक कर्मचारी डाटा ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

इस बार सिर्फ डिजिटल सबमिशन ही मान्य होंगे। आयोग की ये बैठकें देशव्यापी समीक्षा का एक हिस्सा हैं। दरअसल, इन चर्चाओं से पहले कोलकाता में भी बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में इन चर्चाओं के बाद ही आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा।