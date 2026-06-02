8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 15 जून तक बढ़ाई सुझाव लेने की अंतिम तारीख 

कहां दे सकते हैं अपने सुझाव?

सभी सुझाव केवल आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ही जमा किए जा सकते हैं। ईमेल या कागजी फॉर्म के जरिए भेजे गए किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

आयोग का गठन नवंबर, 2025 में हुआ था। इसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना है। आयोग से उम्मीद है कि वह 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। जरूरत पड़ने पर आयोग बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है।