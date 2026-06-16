जापान में पहली बार निक्की ने 70,000 का आंकड़ा किया पार  

टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में तेजी

इस रिकॉर्ड तेजी के पीछे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयर सबसे आगे रहे हैं, खासकर वे जो दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग का फायदा उठा रहे हैं। चिप टेस्टिंग कंपनी एडवांटेस्ट के शेयरों में 5 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया, वहीं फुजीकुरा और फुरुकावा इलेक्ट्रिक के शेयर भी क्रमश: 10 और 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी जापान के लिए एक नया मोड़ है। उनका मानना है कि अब देश ज्यादा वेतन, बेहतर मुनाफा और स्थिर महंगाई की ओर बढ़ रहा है। सालों से कीमतों में गिरावट का, जो दौर चल रहा था, यह उसमें बड़ा बदलाव है।