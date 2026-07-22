स्पेस-X के शेयरों में 7 दिन की गिरावट के बाद आया उछाल
लगातार 7 दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को आखिरकार स्पेस-X के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। कंपनी के शेयर 3.08 फीसदी बढ़कर 123.54 डॉलर (करीब 12,000 रुपये) पर बंद हुए।
इस बढ़त से कंपनी के बाजार मूल्य में 48.7 अरब डॉलर (करीब 4,600 अरब रुपये) का बड़ा इजाफा हुआ और अब इसका कुल मूल्य 1,630 अरब डॉलर (करीब 1.55 लाख अरब रुपये) हो गया है।
हालांकि, शेयर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। ये शेयर अपने जून में आए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के 135 डॉलर (करीब 13,000 रुपये) के शुरुआती दाम से नीचे कारोबार कर रहे हैं और अपने उच्चतम स्तर 225.64 डॉलर (करीब 21,000 रुपये) से भी काफी दूर हैं, जिस पर ये सार्वजनिक होने के ठीक बाद पहुंचे थे।
इस कारण आई थी शेयरों में गिरावट
स्पेस-X के शेयरों में हाल ही में आई गिरावट की मुख्य वजहें 2 थीं। एक तरफ टेक सेक्टर में शेयरों की भारी बिकवाली जारी थी तो वहीं दूसरी तरफ, इंजन में आई खराबी के कारण इसके स्टारशिप रॉकेट की लॉन्चिंग भी रद्द करनी पड़ी थी।
अब सबकी आंखें 4 अगस्त पर टिकी हैं, जब स्पेस-X एक सार्वजनिक कंपनी के तौर पर अपनी पहली कमाई रिपोर्ट पेश करेगी।
माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद शेयरों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा, 6 अगस्त से कंपनी के इनसाइडर शेयरधारकों के पास मौजूद बड़ी संख्या में शेयर बाजार में बिक्री के लिए आएंगे।
हालांकि, एलन मस्क अपने शेयर 2027 के मध्य तक नहीं बेच पाएंगे। ऐसे में निवेशकों के लिए स्थिति और भी उतार-चढ़ाव भरी हो सकती है।