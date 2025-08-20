फिनलैंड की केस्को ने TCS के साथ साझेदारी की है

TCS फिनलैंड की केस्को को देगी AI आधारित सेवाएं, दोनों में हुई साझेदारी

क्या है खबर?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को फिनलैंड की खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी केस्को ने नॉर्डिक और बाल्टिक क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए साझेदार चुना है। इस बहु-वर्षीय समझौते के तहत TCS, केस्को के मुख्य तकनीकी परिदृश्य का आधुनिकीकरण करेगी, जिससे कंपनी के संचालन और दक्षता में सुधार होगा। इससे किराना, कार, भवन निर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सहयोग के एक हिस्से के रूप में भारतीय टेक कंपनी AI ऐप प्रबंधित सेवाएं प्रदान करेगी।