TCS फिनलैंड की केस्को को देगी AI आधारित सेवाएं, दोनों में हुई साझेदारी
क्या है खबर?
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को फिनलैंड की खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी केस्को ने नॉर्डिक और बाल्टिक क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए साझेदार चुना है। इस बहु-वर्षीय समझौते के तहत TCS, केस्को के मुख्य तकनीकी परिदृश्य का आधुनिकीकरण करेगी, जिससे कंपनी के संचालन और दक्षता में सुधार होगा। इससे किराना, कार, भवन निर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सहयोग के एक हिस्से के रूप में भारतीय टेक कंपनी AI ऐप प्रबंधित सेवाएं प्रदान करेगी।
उद्देश्य
इस साझेदारी का क्या है उद्देश्य?
इस साझेदारी का उद्देश्य केस्को को अगली जनरेशन की डिजिटल सेवाओं के विकास में तेजी लाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, बाजार में तेजी से प्रवेश करने और अपने IT परिदृश्य को आधुनिक बनाकर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करना है। TCS सेवा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में केस्को के सभी परिचालनों में लागत बचत करने में मदद करेगा। इसके लिए वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) क्षमताओं का लाभ उठाएगी।
सेवाएं
TCS ऐसे देगी अपनी सेवाएं
इस सहयोग में SAP परिवेशों की होस्टिंग और आधुनिकीकरण के साथ-साथ डिजिटल एप्लिकेशंस के लिए एंड-टू-एंड सपोर्ट भी शामिल है। ये सेवाएं TCS इग्नियो AlOps और TCS RIO ढांचे द्वारा संचालित एक एकीकृत संचालन मॉडल के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। कंपनी ने दुनियाभर के शीर्ष-10 वैश्विक खुदरा विक्रेताओं और कई अन्य कंपनियों के साथ लाभदायक और टिकाऊ व्यवसाय बनाने और ग्राहकों के लिए व्यापक, एकीकृत और अति-वैयक्तिकृत ऑम्निचैनल अनुभव प्रदान करने के लिए साझेदारी कर चुकी है।