शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 213 अंक ऊपर

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 213 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (20 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 213 अंक की बढ़त के साथ आज 81,857.84 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 69 अंक चढ़कर 25,050.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 93 अंक की गिरावट के साथ 16,392.35 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज इंडियन होटल्स, फोएनिक्स मिल्स और इंफोसिस ने क्रमशः 4.08 फीसदी, 4.00 फीसदी और 3.90 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ब्रिटानिया और कॉलगेट के शेयरों में भी क्रमशः 3.67 फीसदी और 3.65 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। अरबिंदो फार्मा, भारत फोर्ज, मुथूट फाइनेंस, सिंजिन इंटलेक्ट और भारत इलेक्ट्रॉनिक क्रमशः 3.97 फीसदी, 2.49 फीसदी, 2.30 फीसदी, 2.28 फीसदी और 2.16 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 99,168 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.11 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।