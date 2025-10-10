TCS ब्रिटेन में AI एक्सपीरियंस जोन और डिजाइन स्टूडियो लॉन्च करने की तैयारी कर रही है (तस्वीर: एक्स/@thegeo_sync)

TCS ब्रिटेन में पैदा करेगी 5,000 नए रोजगार, जानिए क्या है योजना

क्या है खबर?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अगले 3 सालों में ब्रिटेन में अपने परिचालन का विस्तार करने की घोषणा की है। इसके तहत 5,000 लोगों को रोजगार देगी। IT सर्विस कंपनी लंदन में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्सपीरियंस जोन और डिजाइन स्टूडियो भी लॉन्च करेगी। यह सितंबर में न्यूयॉर्क में इसी तरह का एक स्टूडियो खोलने के बाद उसका दूसरा वैश्विक डिजाइन सेंटर होगा। ब्रिटेन में 50 से ज्यादा सालों से कार्यरत TCS यहां 48 कंपनियों के साथ काम करती है।