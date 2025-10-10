TCS ब्रिटेन में पैदा करेगी 5,000 नए रोजगार, जानिए क्या है योजना 

LOADING...
TCS ब्रिटेन में AI एक्सपीरियंस जोन और डिजाइन स्टूडियो लॉन्च करने की तैयारी कर रही है (तस्वीर: एक्स/@thegeo_sync)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 10, 2025
02:32 pm
क्या है खबर?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अगले 3 सालों में ब्रिटेन में अपने परिचालन का विस्तार करने की घोषणा की है। इसके तहत 5,000 लोगों को रोजगार देगी। IT सर्विस कंपनी लंदन में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्सपीरियंस जोन और डिजाइन स्टूडियो भी लॉन्च करेगी। यह सितंबर में न्यूयॉर्क में इसी तरह का एक स्टूडियो खोलने के बाद उसका दूसरा वैश्विक डिजाइन सेंटर होगा। ब्रिटेन में 50 से ज्यादा सालों से कार्यरत TCS यहां 48 कंपनियों के साथ काम करती है।

फायदा 

AI एक्सपीरियंस सेंटर से होगा यह फायदा 

TCS के UK और आयरलैंड प्रमुख विनय सिंघवी ने कहा, "ब्रिटेन TCS का वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो इसे दुनियाभर में हमारी निवेश रणनीति का केंद्र बनाता है। AI एक्सपीरियंस जोन पूरे UK में व्यवसायों के साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।" कंपनी ने कहा कि एक्सपीरियंस जोन और लंदन डिजाइन स्टूडियो इसकी प्रमुख पेसपोर्ट सुविधा का पुनर्मूल्यांकन है, जो नवाचार और ग्राहक सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

योगदान 

 TCS का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में योगदान

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, TCS ने वित्त वर्ष 2024 में यूनाइटेड किंगडम (UK) की अर्थव्यवस्था में 3.3 अरब पाउंड (386 अरब रुपये) का योगदान दिया। इसमें 0.78 अरब पाउंड (करीब 91.26 अरब रुपये) से अधिक टैक्स योगदान शामिल है। इसने सीधे या अपनी सप्लाई चेन के माध्यम से 42,700 लोगों के लिए नौकरियां पैदा की है। कंपनी TCS लंदन मैराथन को भी प्रायोजित करती है, जिसने 2024 में 7.35 करोड़ पाउंड (860 करोड़ रुपये) जुटाए थे।