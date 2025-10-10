स्पाइसजेट सर्दियों की छुट्टियों के मद्देनजर अपने बेड़े का विस्तार कर रही है (तस्वीर: एक्स/@flyspicejet)

स्पाइसजेट के बेड़े में शामिल हुए 3 नए विमान, जानिए शेयरों पर क्या हुआ असर

क्या है खबर?

भारत की सस्ती घरेलू एयरलाइन स्पाइसजेट ने अपने परिचालन बेड़े में 3 नए विमान शामिल किए हैं। इनमें एक एयरबस A340 वाइड-बॉडी और 2 बोइंग 737 शामिल हैं। नए विमान 10 और 11 अक्टूबर को सेवा में शामिल हो जाएंगे। विस्तार की रणनीति सर्दियों की छुट्टियों में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। इस खबर के उजागर होते ही कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को 7 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।