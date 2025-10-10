LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / स्पाइसजेट के बेड़े में शामिल हुए 3 नए विमान, जानिए शेयरों पर क्या हुआ असर 
स्पाइसजेट के बेड़े में शामिल हुए 3 नए विमान, जानिए शेयरों पर क्या हुआ असर 
स्पाइसजेट सर्दियों की छुट्टियों के मद्देनजर अपने बेड़े का विस्तार कर रही है (तस्वीर: एक्स/@flyspicejet)

स्पाइसजेट के बेड़े में शामिल हुए 3 नए विमान, जानिए शेयरों पर क्या हुआ असर 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 10, 2025
11:55 am
क्या है खबर?

भारत की सस्ती घरेलू एयरलाइन स्पाइसजेट ने अपने परिचालन बेड़े में 3 नए विमान शामिल किए हैं। इनमें एक एयरबस A340 वाइड-बॉडी और 2 बोइंग 737 शामिल हैं। नए विमान 10 और 11 अक्टूबर को सेवा में शामिल हो जाएंगे। विस्तार की रणनीति सर्दियों की छुट्टियों में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। इस खबर के उजागर होते ही कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को 7 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।

योजना 

क्या है कंपनी की परिचालन विस्तार की योजना?

ये 3 नए विमान उन कुल 20 विमानों में से पहले हैं, जिन्हें एयरलाइन अक्टूबर और नवंबर के बीच शामिल करने की योजना बना रही है। अतिरिक्त विमानों का संचालन डैम्प-लीज व्यवस्था के तहत किया जाएगा। इसके अलावा दिसंबर के मध्य तक 4 खड़े विमानों को भी वापस परिचालन में शामिल करने की योजना है। उसका लक्ष्य सर्दियों की छुट्टियों में परिचालन बेड़े के आकार को दोगुने से अधिक और उपलब्ध सीट किलोमीटर (ASKM) को तिगुना करने का है।

शेयर 

शेयरों पर क्या पड़ा असर?

नए विमानों को शुरू करने की घोषणा से एयरलाइन ऑपरेटर के शेयर दिन के कारोबार में 7.56 प्रतिशत बढ़कर 35.5 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। सुबह करीब 10:58 बजे तक उसके शेयर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 34.6 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जबकि BSE सेंसेक्स में 0.35 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई थी। ब्लूमबर्ग के अनुसार, इस साल उसके शेयर में 38 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि सेंसेक्स में 5.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है।