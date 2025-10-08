रतन टाटा की पुण्यतिथि के कारण TCS ने कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्द 

निर्णय

रतन टाटा की याद में लिया गया निर्णय

यह लगातार दूसरा वर्ष है जब TCS ने रतन टाटा की याद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की है। पिछले साल भी कंपनी ने उनके निधन के तुरंत बाद यही कदम उठाया था और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने से निवेशकों की धारणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनालिस्ट कॉल के माध्यम से वित्तीय जानकारी और भविष्य की योजनाएं सामान्य रूप से साझा की जाती रहेंगी।