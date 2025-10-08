रतन टाटा की पुण्यतिथि के कारण TCS ने कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्द
क्या है खबर?
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने यह निर्णय टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा की पुण्यतिथि के अवसर पर लिया है। TCS ने स्पष्ट किया है कि उसकी एनालिस्ट कॉल तय समय पर आयोजित की जाएगी। बता दें कि यह कॉन्फ्रेंस 9 अक्टूबर को होनी थी।
निर्णय
रतन टाटा की याद में लिया गया निर्णय
यह लगातार दूसरा वर्ष है जब TCS ने रतन टाटा की याद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की है। पिछले साल भी कंपनी ने उनके निधन के तुरंत बाद यही कदम उठाया था और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने से निवेशकों की धारणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनालिस्ट कॉल के माध्यम से वित्तीय जानकारी और भविष्य की योजनाएं सामान्य रूप से साझा की जाती रहेंगी।
रिपोर्ट
आय रिपोर्ट पर निवेशकों की नजर
TCS की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट को लेकर निवेशक काफी उत्सुक हैं। यह तिमाही रिपोर्ट वैश्विक IT सेक्टर की मौजूदा स्थिति और मांग के रुझान को दिखाएगी। अमेरिका में H1-B वीजा शुल्क बढ़ोतरी और यूरोप में आर्थिक चुनौतियों के बीच, निवेशक यह देखना चाहते हैं कि कंपनी खर्च, प्रतिभा की कमी, बदलती तकनीकी जरूरतों और क्लाइंट बजट में कटौती जैसी मुश्किलों से किस तरह रणनीतिक रूप से निपट रही है।