शेयर बाजार में 500 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (8 अक्टूबर) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। सुबह की मजबूती के बाद दोपहर तक सेंसेक्स 81,747 अंकों पर और निफ्टी 25,045 अंकों पर पहुंच गया। सुबह सेंसेक्स 254 अंक चढ़कर 82,180 पर पहुंचा था, लेकिन मुनाफावसूली के चलते यह तेजी टिक नहीं सकी और निवेशकों की चिंता बढ़ गई।
मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव
बैंकिंग, ऑटो, FMCG और रियल्टी शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव देखने को मिला। निवेशकों ने पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद ऊंचे स्तरों पर शेयर बेच दिए और लाभ सुरक्षित किया। निफ्टी बैंक इंडेक्स की 6 दिन की लगातार बढ़त भी टूट गई, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं और यह गिरावट सामान्य मुनाफावसूली का नतीजा हो सकती है।
वैश्विक संकेत और तेल की कीमतें
एशियाई बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट का असर भी आज भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत गिरा, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.78 प्रतिशत बढ़कर 65.96 डॉलर प्रति बैरल हो गई। तेल की बढ़ती कीमतों से मुद्रास्फीति की चिंता बढ़ी है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ और शेयर बाजार पर दबाव और अस्थिरता दोनों बढ़ी है।