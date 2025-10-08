शेयर बाजार में 500 अंक टूटा सेंसेक्स (तस्वीर: फ्रीपिक)

शेयर बाजार में 500 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:24 pm Oct 08, 202501:24 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (8 अक्टूबर) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। सुबह की मजबूती के बाद दोपहर तक सेंसेक्स 81,747 अंकों पर और निफ्टी 25,045 अंकों पर पहुंच गया। सुबह सेंसेक्स 254 अंक चढ़कर 82,180 पर पहुंचा था, लेकिन मुनाफावसूली के चलते यह तेजी टिक नहीं सकी और निवेशकों की चिंता बढ़ गई।