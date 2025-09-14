टाटा टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी के ES-टेक ग्रुप का अधिग्रहण किया है (तस्वीर: एक्स/@BharatStockLive)

टाटा टेक्नोलॉजीज ने किया ES-टेक ग्रुप का अधिग्रहण, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

टाटा टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी की ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता ES-टेक ग्रुप का 7.5 करोड़ यूरो (करीब 775 करोड़ रुपये) नकद में अधिग्रहण किया है। यह सौदा भारतीय कंपनी के यूरोपीय बाजारों में नवीनतम विस्तार का प्रतीक है। इसका उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों की बढ़ती मांग का लाभ उठाना है। इस लेनदेन में ES-टेक GmbH और उसकी सहायक कंपनियों में 100 फीसदी इक्विटी शेयरों की खरीद शामिल है। भुगतान 2 सालों में किया जाएगा और इसमें प्रदर्शन-आधारित लाभ शामिल होंगे।