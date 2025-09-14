टाटा टेक्नोलॉजीज ने किया ES-टेक ग्रुप का अधिग्रहण, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
टाटा टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी की ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता ES-टेक ग्रुप का 7.5 करोड़ यूरो (करीब 775 करोड़ रुपये) नकद में अधिग्रहण किया है। यह सौदा भारतीय कंपनी के यूरोपीय बाजारों में नवीनतम विस्तार का प्रतीक है। इसका उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों की बढ़ती मांग का लाभ उठाना है। इस लेनदेन में ES-टेक GmbH और उसकी सहायक कंपनियों में 100 फीसदी इक्विटी शेयरों की खरीद शामिल है। भुगतान 2 सालों में किया जाएगा और इसमें प्रदर्शन-आधारित लाभ शामिल होंगे।
फायदा
टाटा को क्या होगा फायदा?
अधिग्रहण से टाटा टेक्नोलॉजीज को उच्च-विकासशील ऑटोमोटिव क्षेत्रों में अपनी इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास क्षमताओं का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। इससे टाटा समूह की टाटा मोटर्स को आगामी गाड़ियाें में जर्मन कंपनी की ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नई तकनीकों को पेश करने का लाभ मिलेगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक और CEO वॉरेन हैरिस ने कहा, "ES-टेक समूह का अधिग्रहण एक रणनीतिक छलांग है, जो ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में संपूर्ण उत्पाद इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है।"
खासियत
क्या है ES-टेक ग्रुप की खासियत?
2006 में स्थापित और वोल्फ्सबर्ग स्थित ES-टेक ग्रुप में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), कनेक्टेड ड्राइविंग समाधान और डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाओं में विशेषज्ञता वाले 300 से अधिक इंजीनियर कार्यरत हैं। कंपनी ने खुद को ऑटोमोटिव निर्माताओं के लिए जटिल सिस्टम इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने वाली एक कंपनी के रूप में स्थापित किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज को उम्मीद है कि इस अधिग्रहण से परिचालन के पहले पूरे वर्ष से प्रति शेयर आय में वृद्धि होगी।