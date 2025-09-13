एयर इंडिया एक्सप्रेस ने किराए पर छूट की पेशकश की है (तस्वीर: एक्स/@KaptainPetrovs)

एयर इंडिया एक्सप्रेस किराए पर दे रही 25 फीसदी तक की छूट, मिलेंगे कई फायदे

क्या है खबर?

टाटा समूह की बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चुनिंदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 25 फीसदी तक की छूट की पेशकश की है। यह ऑफर कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है। इसके तहत त्यौहारी सीजन से पहले यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और त्वरित बुकिंग विकल्प का वादा किया गया है। ऑफर आगामी त्योहारी सीजन के लिए सही समय पर आया है, जब यात्रा की मांग चरम पर होने की उम्मीद है।