एयर इंडिया एक्सप्रेस किराए पर दे रही 25 फीसदी तक की छूट, मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
टाटा समूह की बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चुनिंदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 25 फीसदी तक की छूट की पेशकश की है। यह ऑफर कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है। इसके तहत त्यौहारी सीजन से पहले यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और त्वरित बुकिंग विकल्प का वादा किया गया है। ऑफर आगामी त्योहारी सीजन के लिए सही समय पर आया है, जब यात्रा की मांग चरम पर होने की उम्मीद है।
फायदे
ऑफर में क्या-क्या मिलेंगे फायदे?
छूट के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्यों के लिए अतिरिक्त लाभ भी दे रही है। इनमें रियायती भोजन और चेक-इन, सामान भत्ता और सीट चयन जैसी प्राथमिकता वाली सेवाएं शामिल हैं। एयरलाइन ने कहा कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करने वाले यात्री प्रमोशनल कोड, चुनिंदा बैंक ऑफर्स और नेट बैंकिंग के जरिए ऐप या वेबसाइट पर किए गए भुगतान पर शून्य सुविधा शुल्क के जरिए 20 फीसदी तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
बुकिंग
बुकिंग प्रक्रिया होगी तेज
सुव्यवस्थित बुकिंग प्रक्रिया को तेज गति के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ग्राहक एक मिनट से भी कम समय में बुकिंग पूरी कर सकते हैं। सितंबर में गणेश चतुर्थी से शुरू होकर नवरात्रि और दिवाली तक चलने वाले त्योहारी सीजन में आमतौर पर हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या अक्सर उपलब्ध उड़ानों से ज्यादा हो जाती है। इस दौरान आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होने के कारण हवाई किराए में आमतौर पर वृद्धि होती है।