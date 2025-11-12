टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर बढ़त के साथ सूचीबद्ध, जानिए कितने बढ़े दाम 

टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर बढ़त के साथ सूचीबद्ध, जानिए कितने बढ़े दाम
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स की नई विभाजित कमर्शियल व्हीकल्स (CV) शाखा के शेयर बुधवार (12 नवंबर) को भारतीय शेयर बाजार में BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो गए। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMCVL) ने NSE पर 335 रुपये/शेयर की कीमत पर शुरुआत की है। यह इसके 260.75 रुपये/शेयर के अनुमानित मूल्य से 28.48 फीसदी अधिक है। BSE पर शेयर 330.25 रुपये/शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो इसके पूर्व मूल्य 261.90 रुपये/शेयर से 26.09 फीसदी अधिक है।
ट्रेडिंग
10 सत्रों तक ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट रहेंगे शेयर
BSE की एक सूचना के अनुसार, 2 रुपये अंकित मूल्य वाले 368 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयर 'T' सिक्योरिटीज ग्रुप में 'TMCVL' टिकर के तहत ट्रेडिंग के लिए स्वीकार किए जाएंगे। सुचारू मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए शेयर अपने पहले 10 सत्रों तक ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में रहेगा। इसका मतलब है कि निवेशक इन शेयरों को तभी खरीद सकते हैं, जब वे शुरुआत में डिलीवरी लेना चाहते हों, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी।
विभाजन
इस तारीख से लागू हुआ था विभाजन
यह लिस्टिंग टाटा समूह की इस वाहन निर्माता कंपनी के विभाजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो 1 अक्टूबर से लागू हुई है। इस पुनर्गठन के बाद टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन (CV) व्यवसाय का नाम बदलकर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया गया। विभाजन योजना के तहत शेयरधारकों को 14 अक्टूबर की रिकॉर्ड तिथि पर उनके पास मौजूद प्रत्येक टाटा मोटर्स शेयर के लिए TMCVL का एक शेयर आवंटित किया गया था।