टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गए हैं

टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर बढ़त के साथ सूचीबद्ध, जानिए कितने बढ़े दाम

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स की नई विभाजित कमर्शियल व्हीकल्स (CV) शाखा के शेयर बुधवार (12 नवंबर) को भारतीय शेयर बाजार में BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो गए। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMCVL) ने NSE पर 335 रुपये/शेयर की कीमत पर शुरुआत की है। यह इसके 260.75 रुपये/शेयर के अनुमानित मूल्य से 28.48 फीसदी अधिक है। BSE पर शेयर 330.25 रुपये/शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो इसके पूर्व मूल्य 261.90 रुपये/शेयर से 26.09 फीसदी अधिक है।