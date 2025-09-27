टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को IPO लॉन्च करेगी (तस्वीर: एक्स/@PotfolioPensiev)

टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को लॉन्च करेगी 17,200 करोड़ रुपये का IPO, कितने शेयर होंगे जारी?

क्या है खबर?

टाटा समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय शाखा टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह 8 अक्टूबर को बंद होगा और एंकर निवेशक बोली 3 अक्टूबर को होगी। इश्यू का आकार अनुमानित 2 अरब डाॅलर (लगभग 17,200 करोड़ रुपये) है। कंपनी ने लगभग 18 अरब डॉलर (करीब 1,584 अरब रुपये) के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है। इसमें 21 करोड़ नए शेयर और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल है।