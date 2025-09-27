टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को लॉन्च करेगी 17,200 करोड़ रुपये का IPO, कितने शेयर होंगे जारी? 

टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को लॉन्च करेगी 17,200 करोड़ रुपये का IPO, कितने शेयर होंगे जारी?
क्या है खबर?
टाटा समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय शाखा टाटा कैपिटल 6 अक्टूबर को अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह 8 अक्टूबर को बंद होगा और एंकर निवेशक बोली 3 अक्टूबर को होगी। इश्यू का आकार अनुमानित 2 अरब डाॅलर (लगभग 17,200 करोड़ रुपये) है। कंपनी ने लगभग 18 अरब डॉलर (करीब 1,584 अरब रुपये) के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है। इसमें 21 करोड़ नए शेयर और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल है।
उपयोग
IPO के धन का कहां होगा उपयोग?
IPO से प्राप्त राशि टाटा कैपिटल के टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत करेगी, जिससे भविष्य में ऋण देने और व्यावसायिक वृद्धि को सहारा मिलेगा। कंपनी अप्रैल में गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने के बाद जुलाई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिलने के बाद यह IPO ला रही है। यह पेशकश भारत के वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम होगा और नवंबर, 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद दूसरी लिस्टिंग होगी।
कारण
क्यों लाना पड़ रहा कंपनी को IPO?
यह IPO भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उस अधिदेश को भी पूरा करता है, जिसमें वर्गीकरण के 3 वर्षों के भीतर ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है। टाटा कैपिटल को सितंबर, 2022 में ऊपरी स्तर की NBFC नामित किया गया था। 2007 में ऋण देना शुरू करने के बाद से कंपनी ने 25 से ज्यादा ऋण उत्पादों के जरिए 70 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान की है।