दुर्गा पूजा से पहले मिंत्रा ने कोलकाता में शुरू की अपनी 30 मिनट डिलीवरी सेवा

फैशन और लाइफस्टाइल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में अपनी 30 मिनट डिलीवरी सेवा 'एम-नाउ' को लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा कि इस कदम से फैशन, लाइफस्टाइल और घरेलू उत्पादों का चयनित संग्रह तेजी से ग्राहकों तक पहुंचेगा। यह सेवा पहले से बेंगलुरु, मुंबई , दिल्ली और हैदराबाद में सफल रही है। मिंत्रा का उद्देश्य त्योहारों के दौरान आखिरी समय की खरीदारी को आसान बनाना और ग्राहकों को तेज व भरोसेमंद डिलीवरी का अनुभव देना है।

सुविधा शहर के कई इलाकों में सुविधा मिंत्रा की यह नई सेवा कोलकाता के कई प्रमुख क्षेत्रों में शुरू की गई है। शुरुआती चरण में लेक टाउन, बिधाननगर, अलीपुर, न्यू टाउन, बेहाला और बल्लीगंज जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को कवर किया जाएगा। यहां ग्राहकों को 400 से अधिक ब्रांड और 6,000 से ज्यादा स्टाइल्स तक तेज डिलीवरी मिलेगी। लेवीज, एलन सोली, टॉमी हिलफिगर, प्यूमा, एडिडास और हाल ही में लॉन्च सौरव गांगुली का 'सौरग्य' जैसे ब्रांड भी शामिल हैं।

ऑफर त्योहारी खरीदारी के लिए खास ऑफर दुर्गा पूजा की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को कढ़ाई वाले कुर्ते, अलंकृत हील्स, ऑक्सीडाइज्ड आभूषण और बच्चों के लिए विशेष कुर्ता सेट जैसे कई उत्पाद मिलेंगे। मिंत्रा ने बताया कि कोलकाता में पारंपरिक और अवसर विशेष परिधानों की मांग पहले से ही मजबूत है। कंपनी के अनुसार, यह सेवा उन खरीदारों के लिए उपयोगी होगी जो त्योहार से ठीक पहले आखिरी समय पर फैशन और घरेलू जरूरतों की खरीदारी करना चाहते हैं।