स्विगी ने बाउंस के साथ की साझेदारी

स्विगी ने बाउंस के साथ की साझेदारी, दिल्ली और बेंगलुरु में बढ़ाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:35 pm Aug 19, 202502:35 pm

क्या है खबर?

स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फुल-स्टैक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी बाउंस के साथ साझेदारी कर रही है। इस पहल का उद्देश्य डिलीवरी प्रणाली को अधिक पर्यावरण-अनुकूल और किफायती बनाना है। स्विगी का कहना है कि वह आने वाले समय में अन्य थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं से भी सहयोग करेगी और अपने डिलीवरी बेड़े का विस्तार करेगी। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि गिग वर्कर्स को सुविधाजनक और टिकाऊ विकल्प भी मिलेंगे।