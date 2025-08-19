LOADING...
स्विगी ने बाउंस के साथ की साझेदारी, दिल्ली और बेंगलुरु में बढ़ाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 19, 2025
02:35 pm
क्या है खबर?

स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फुल-स्टैक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी बाउंस के साथ साझेदारी कर रही है। इस पहल का उद्देश्य डिलीवरी प्रणाली को अधिक पर्यावरण-अनुकूल और किफायती बनाना है। स्विगी का कहना है कि वह आने वाले समय में अन्य थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं से भी सहयोग करेगी और अपने डिलीवरी बेड़े का विस्तार करेगी। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि गिग वर्कर्स को सुविधाजनक और टिकाऊ विकल्प भी मिलेंगे।

 योजना 

कंपनी की योजना क्या है?

साझेदारी के पहले चरण में बाउंस अगले 3 महीनों में दिल्ली-NCR और बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक स्कूटर तैनात करेगा। ये स्कूटर बाउंस डेली ऐप और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर ऐप पर उपलब्ध होंगे। बाउंस इन वाहनों की तैनाती, प्रबंधन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। स्विगी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरव गोयल ने कहा कि यह कदम 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक डिलीवरी बेड़ा बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

 पहल 

अन्य पहल और मौजूदगी

स्विगी के 5.4 लाख डिलीवरी पार्टनर हैं और यह 700 से अधिक शहरों में 2.5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के साथ जुड़ा है। कंपनी का क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट 124 शहरों में सक्रिय है और ग्राहकों को 20 से ज्यादा श्रेणियों में जरूरी सामान 10 मिनट में उपलब्ध कराता है। बाउंस के CEO विवेकानंद हालेकेरे का कहना है कि यह साझेदारी स्वच्छ शहर बनाने और डिलीवरी पार्टनर्स को विश्वसनीय व किफायती वाहन उपलब्ध कराने की दिशा में मददगार होगी।