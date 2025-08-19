शेयर बाजार में 468 अंक चढ़ा सेंसेक्स, क्या है लगातार दूसरे दिन तेजी की वजह? 

भारतीय शेयर बाजार में आज भी बढ़त देखने को मिल रही है। कारोबारी दिन शुरू होने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 468 अंक यानी 0.58 प्रतिशत चढ़कर 81,742.56 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 129 अंक यानी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 25,006.60 पर आ गया। इस बढ़त को वैश्विक सकारात्मक संकेतों के साथ ऑटो और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज शेयरों ने सहारा दिया। टाटा मोटर्स, रिलायंस, अडाणी पोर्ट्स, बजाज ऑटो और इटरनल में 4 प्रतिशत तक की मजबूती देखने को मिली।

#1 ऑटो और रिलायंस शेयरों में मजबूती शेयर बाजार में आज तेजी का मुख्य कारण ऑटो और रिलायंस शेयरों में मजबूती रही। ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी के शेयरों में 6 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई, जिससे निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1 प्रतिशत की तेजी आई। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो द्वारा प्रीपेड टैरिफ में बदलाव और ब्रोकरेज फर्मों के सकारात्मक संकेतों के चलते 2 प्रतिशत से अधिक की मजबूती देखने को मिली।

#2 वैश्विक और भू-राजनीतिक कारण तेजी में वैश्विक संकेत और भू-राजनीतिक राहत ने भी योगदान दिया। एशियाई बाजारों में मजबूती देखने को मिली, जिसमें शंघाई के SSE कंपोजिट और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स शामिल रहे। रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर बातचीत की संभावनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की शांति की अपील ने भी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध समाप्ति की संभावनाएं मजबूत हुईं, तो भारत के व्यापार परिदृश्य में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।