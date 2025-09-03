जोमैटो के बाद स्विगी ने भी बढ़ाया प्लेटफॉर्म शुल्क
क्या है खबर?
स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म शुल्क में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने यह कदम त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर उठाया है। अब प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म शुल्क 15 रुपये तक पहुंच गया है। पिछले 3 हफ्तों में यह तीसरी बार है जब स्विगी ने शुल्क बढ़ाया है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के दौरान यह शुल्क अस्थायी रूप से 14 रुपये तक किया गया था, जिसे बाद में 12 रुपये पर स्थिर किया गया था।
फायदा
कंपनी को होगा बड़ा फायदा
स्विगी के करीब 20 लाख दैनिक ऑर्डरों को देखते हुए शुल्क बढ़ने से कंपनी को भारी फायदा होगा। पहले जब प्लेटफॉर्म शुल्क 12 रुपये था, तो रोजाना लगभग 2.4 करोड़ रुपये की कमाई होती थी। अब शुल्क बढ़कर 15 रुपये होने पर यह आय करीब 3 करोड़ रुपये प्रतिदिन हो जाएगी। इसका अर्थ है कि कंपनी को तिमाही आधार पर लगभग 54 करोड़ रुपये और सालाना करीब 215 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी।
शुल्क
दोनों कंपनियां वसूलती हैं तरह के शुल्क
स्विगी का यह कदम ऐसे समय में आया है जब जोमैटो ने अपने प्लेटफॉर्म शुल्क को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया है। ये दोनों कंपनियां डिलीवरी शुल्क, GST और रेस्टोरेंट शुल्क के साथ-साथ अलग से प्लेटफॉर्म शुल्क वसूलती हैं। यह शुल्क हर शहर और दिन के हिसाब से समान नहीं होता और मांग के स्तर के आधार पर बदलता रहता है। त्योहारी सीजन में दोनों कंपनियां इस इजाफे से अतिरिक्त कमाई करने की कोशिश कर रही हैं।