जोमैटो के बाद स्विगी ने भी बढ़ाया प्लेटफॉर्म शुल्क

जोमैटो के बाद स्विगी ने भी बढ़ाया प्लेटफॉर्म शुल्क

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:39 pm Sep 03, 202506:39 pm

क्या है खबर?

स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म शुल्क में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने यह कदम त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर उठाया है। अब प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म शुल्क 15 रुपये तक पहुंच गया है। पिछले 3 हफ्तों में यह तीसरी बार है जब स्विगी ने शुल्क बढ़ाया है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के दौरान यह शुल्क अस्थायी रूप से 14 रुपये तक किया गया था, जिसे बाद में 12 रुपये पर स्थिर किया गया था।