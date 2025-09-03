शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 409 अंक ऊपर 

टॉप गेनर्स में आज पिरामल फाइनेंस, टाटा स्टील और जिंदल स्टील ने क्रमशः 7.74 फीसदी, 5.97 फीसदी और 5.46 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सेल और ग्लेनमार्क के शेयरों में भी क्रमशः 5.35 फीसदी और 4.46 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। फोएनिक्स मिल्स, UNO मिंडा, इंडस टावर, कॉलगेट और इंफोसिस क्रमशः 3.40 फीसदी, 2.00 फीसदी, 1.88 फीसदी, 1.32 फीसदी और 1.31 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.06 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.23 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।