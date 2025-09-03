जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा

जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा, कंपनी ने प्लेटफॉर्म शुल्क में की इतनी बढ़ोतरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:25 pm Sep 03, 202512:25 pm

क्या है खबर?

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो से खाना मंगाना अब पहले महंगा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने प्लेटफॉर्म शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। इस शुल्क में GST भी शामिल है। यह बदलाव त्योहारी सीजन से पहले किया गया है, जब कंपनी को ऑर्डरों में तेजी की उम्मीद है। वहीं, जोमैटो की प्रतिद्वंद्वी स्विगी ने भी चुनिंदा इलाकों में अपना प्लेटफॉर्म शुल्क GST सहित 14 रुपये कर दिया है।