जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा, कंपनी ने प्लेटफॉर्म शुल्क में की इतनी बढ़ोतरी
क्या है खबर?
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो से खाना मंगाना अब पहले महंगा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने प्लेटफॉर्म शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। इस शुल्क में GST भी शामिल है। यह बदलाव त्योहारी सीजन से पहले किया गया है, जब कंपनी को ऑर्डरों में तेजी की उम्मीद है। वहीं, जोमैटो की प्रतिद्वंद्वी स्विगी ने भी चुनिंदा इलाकों में अपना प्लेटफॉर्म शुल्क GST सहित 14 रुपये कर दिया है।
राजस्व
बढ़ा कंपनी का राजस्व
जोमैटो हर दिन करीब 23 से 25 लाख ऑर्डर पूरा करती है। अब कंपनी ने 12 रुपये का नया प्लेटफॉर्म शुल्क लगाया है, जिससे उसे रोजाना लगभग 3 करोड़ रुपये की अधिक कमाई होगी। यह शुल्क 2023 में शुरू किया गया था और धीरे-धीरे बढ़ाया भी गया। इसी बीच, जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में अच्छे वित्तीय नतीजे दिखाए हैं, जिससे कारोबार पर भरोसा और बढ़ा है।
अन्य
क्विक कॉमर्स से तेजी
कंपनी की पहली तिमाही में समायोजित समेकित राजस्व 67 प्रतिशत बढ़कर 7,563 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसमें क्विक कॉमर्स ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसका शुद्ध ऑर्डर मूल्य सालाना 127 प्रतिशत और तिमाही 25 प्रतिशत बढ़कर 9,203 करोड़ रुपये तक पहुंचा। यह पहली बार है जब क्विक कॉमर्स ने फूड डिलीवरी से ज्यादा कमाई की। इटरनल ने इस दौरान 243 नए डार्क स्टोर खोले और घाटा भी घटाकर -1.8 प्रतिशत कर लिया।