SC ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW स्टील की समाधान योजना को मंजूरी दी
क्या है खबर?
भूषण पावर एंड स्टील (BPSL) के लिए JSW स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को सुप्रीम कोर्ट ने आज (26 सितंबर) मंजूरी दे दी है। मई के अपने ही फैसले को पलटते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील पर फिर से सुनवाई की। अदालत ने BPSL के पूर्व-प्रवर्तकों और कुछ लेनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया है, जिससे कंपनी के पुनर्गठन और संचालन का रास्ता साफ हो गया।
मामला
मामले का विवरण और लेनदारों की मांग
इस मामले में भूषण पावर के लेनदारों की कंपनी के EBITDA में हिस्सेदारी की मांग थी। लेनदारों की समिति (COC) ने 3,569 करोड़ रुपये के EBITDA और 2,500 करोड़ रुपये के विलंब-संबंधी ब्याज की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को इन मांगों को खारिज कर दिया। इस फैसले से JSW स्टील की प्रस्तावित समाधान योजना अब बिना किसी बाधा के लागू हो सकेगी और लेनदारों एवं निवेशकों के हित सुरक्षित रहेंगे।
प्रतिक्रिया
पूर्व फैसला और बाजार की प्रतिक्रिया
पूर्व में 2 मई को पूर्व शीर्ष न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने BPSL के परिसमापन का आदेश दिया था और JSW स्टील की समाधान योजना को रद्द कर दिया था। नए फैसले के बाद 26 सितंबर को JSW स्टील के शेयर 0.4 प्रतिशत बढ़कर 1,154 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। अदालत का यह निर्णय निवेशकों और कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला है और कंपनी की वित्तीय स्थिति और कामकाज को मजबूत करेगा।