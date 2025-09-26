JSW स्टील की समाधान योजना रहेगी बरकरार

SC ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW स्टील की समाधान योजना को मंजूरी दी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:07 pm Sep 26, 202512:07 pm

क्या है खबर?

भूषण पावर एंड स्टील (BPSL) के लिए JSW स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को सुप्रीम कोर्ट ने आज (26 सितंबर) मंजूरी दे दी है। मई के अपने ही फैसले को पलटते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील पर फिर से सुनवाई की। अदालत ने BPSL के पूर्व-प्रवर्तकों और कुछ लेनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया है, जिससे कंपनी के पुनर्गठन और संचालन का रास्ता साफ हो गया।