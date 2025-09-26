डोनाल्ड ट्रंप ने टिक-टॉक को अमेरिकी मालिकों को हस्तांतरित करने के कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर
क्या है खबर?
अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात (25 सितंबर) एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें टिक-टॉक को एक अमेरिकी मालिक को हस्तांतरित करने के समझौते की शर्तों को बताया गया है। ऐसा करने से ऐप को अमेरिका में संचालन जारी रखने का रास्ता मिलेगा और संभावित प्रतिबंधों से बचाव होगा। आदेश के अनुसार, नई अमेरिकी कंपनी के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर किया जाएगा और एल्गोरिदम का नियंत्रण अमेरिकी निवेशकों के पास होगा।
मूल्यांकन
कंपनी का मूल्यांकन और निवेश
अमेरिका में टिक-टॉक का मूल्यांकन लगभग 14 अरब डॉलर (लगभग 1,240 अरब रुपये) आंका गया है। इस सौदे में ओरेकल और सिल्वर लेक जैसी कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। अमेरिकी निवेशकों के पास कंपनी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा होगा, जबकि बाइटडांस के पास केवल 20 प्रतिशत या उससे कम हिस्सा रहेगा। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि बोर्ड में अधिकांश सीटें अमेरिकी निवेशकों के लिए आरक्षित हों और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखी जाए।
एल्गोरिदम
एल्गोरिदम और डाटा सुरक्षा पर ध्यान
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि एल्गोरिदम को अमेरिकी सुरक्षा साझेदारों द्वारा फिर से प्रशिक्षित और निगरानी किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई विदेशी सरकार इसे प्रचार के साधन के रूप में न इस्तेमाल कर सके। एल्गोरिदम का संचालन नए संयुक्त उद्यम के नियंत्रण में होगा और अमेरिकी यूजर्स की डाटा गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। बता दें, टिक-टॉक के अमेरिका में 17 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ ट्रंप के निजी अकाउंट को फॉलो करते हैं।