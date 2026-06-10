AI सर्वर के लिए सुपर माइक्रो कंप्यूटर जुटाएगी करीब 650 अरब रुपये बिज़नेस Jun 10, 2026

सुपर माइक्रो कंप्यूटर (SMC) अपने एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्वर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जरूरी पार्ट्स खरीदने के लिए इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन के जरिए 7 अरब डॉलर (करीब 650 अरब रुपये) जुटाएगी।

इसमें से वह AI सर्वर बनाने पर 39 अरब डॉलर (करीब 3,700 अरब रुपये) का खर्चा करेगी।

दरअसल, जैसे-जैसे टेक कंपनियां AI टूल्स और चैटबॉट्स के लिए अपने डाटा सेंटर्स को तैयार करने में जुटी हैं, सुपर माइक्रो कंप्यूटर को इस होड़ में आगे रहने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत है।