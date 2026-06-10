शेयर बाजार: सेंसेक्स में 513 अंकों की छलांग, निफ्टी ने भी दर्ज की बढ़त 

FMCG और बैंक क्षेत्र रहा आगे

तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान (FMCG) सेक्टर के शेयर बाजार को बढ़त दिलाने में सबसे आगे रहे। HUL के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़े।

इसके साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्ले इंडिया के शेयरों में भी अच्छी तेजी दिखी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए लिक्विडिटी उपायों के बाद बैंकिंग शेयरों में भी अच्छा उछाल आया। दूसरी तरफ, मेटल शेयरों को संघर्ष करना पड़ा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम का शेयर करीब 4 फीसदी गिर गया।

दूसरी तरफ, एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई क्योंकि निवेशक अमेरिका से आने वाले महंगाई के अहम आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे।