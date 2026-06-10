शेयर बाजार: सेंसेक्स में 513 अंकों की छलांग, निफ्टी ने भी दर्ज की बढ़त 

शेयर बाजार: सेंसेक्स में 513 अंकों की छलांग, निफ्टी ने भी दर्ज की बढ़त
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार (10 जून) को अच्छी तेजी देखने को मिली। आज के कारोबार में सेंसेक्स 513 अंक उछला, वहीं निफ्टी ने भी शुरुआती कारोबार में करीब 140 अंकों की बढ़त दर्ज की।
हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों ने बाजार को यह बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दिन की शुरुआत में ही बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली थी।
FMCG और बैंक क्षेत्र रहा आगे
तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान (FMCG) सेक्टर के शेयर बाजार को बढ़त दिलाने में सबसे आगे रहे। HUL के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़े।
इसके साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्ले इंडिया के शेयरों में भी अच्छी तेजी दिखी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए लिक्विडिटी उपायों के बाद बैंकिंग शेयरों में भी अच्छा उछाल आया। दूसरी तरफ, मेटल शेयरों को संघर्ष करना पड़ा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम का शेयर करीब 4 फीसदी गिर गया।
दूसरी तरफ, एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई क्योंकि निवेशक अमेरिका से आने वाले महंगाई के अहम आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे।