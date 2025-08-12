शेयर बाजार में सेंसेक्स 350 अंक चढ़ा, जानिए क्या है तेजी की वजह

भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज (12 अगस्त) बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद ही सेंसेक्स 350 अंक बढ़कर 81,020.05 पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी 121 अंक चढ़कर 24,764.30 पर पहुंच गया। इससे पहले सेंसेक्स 66 अंक बढ़कर 80,670.36 पर और निफ्टी 42 अंक बढ़कर 24,627.90 पर खुला था। टेक महिंद्रा, TCS, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HCL टेक, L&T और टाटा स्टील के शेयर में तेजी देखने को मिल रही।

शेयर IT शेयरों में देखने को मिल रही मजबूती शेयर बाजार में आज IT शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी IT इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़त वाले सेक्टरों में शामिल रहा। इसमें वैल्यू बायिंग और सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने सहारा दिया। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज और टेक महिंद्रा के शेयर इंट्राडे में 3 प्रतिशत तक चढ़े। निवेशकों की निगाह अब मंगलवार को आने वाले अमेरिका के जुलाई मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर टिकी हुई है।

संकेत एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेत एशियाई बाजारों से भी आज भारतीय शेयर बाजार को मजबूती मिली है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225, शंघाई का SSE कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग अच्छी बढ़त में कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स ने भी अमेरिकी बाजारों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दिया। इन सभी वैश्विक रुझानों ने भारतीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और शुरुआती कारोबार में खरीदारी का रुख मजबूत बना रहा।