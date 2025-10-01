शेयर बाजार: सेंसेक्स में 600 अंकों की उछाल हुई दर्ज, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (1 अक्टूबर) बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही घंटे बाद शेयर बाजार में सेंसेक्स में 600 अंकों की तेजी दर्ज हुई। दोपहर करीब 12:10 बजे, सेंसेक्स 658.10 अंक बढ़कर 80,925.72 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 192.30 अंक की बढ़त के साथ 24,803.40 पर पहुंच गया। लगातार 8 दिनों की गिरावट के बाद निवेशकों के लिए यह दिन राहत लेकर आया।
#1
RBI के फैसलों का असर
बाजार में तेजी की सबसे अहम वजह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का फैसला रहा। RBI ने रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा और मौद्रिक नीति समिति ने तटस्थ रुख बनाए रखा। इसके अलावा, बैंकों को पूंजी बाजार में ऋण देने का दायरा बढ़ाने, खातों के संचालन में लचीलापन देने और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर आधारित ऋण सीमा हटाने जैसे कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया। इन फैसलों से बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में मजबूती आई।
#2
विदेशी बाजारों से मिले संकेत
वैश्विक स्तर पर मिले मजबूत संकेतों ने भी भारतीय बाजार को सहारा दिया। मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए और दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी बढ़त के साथ बंद हुआ। इन अंतरराष्ट्रीय संकेतों ने घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और खरीदारी को बढ़ावा दिया। विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी बाजारों से मिले इस सकारात्मक माहौल ने भारतीय शेयर बाजार को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई।
#3
तेल और रुपये से मिली मदद
तेजी की एक और वजह कच्चे तेल और रुपये में सुधार रहा। ब्रेंट क्रूड 1.4 प्रतिशत गिरकर 67.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे महंगाई की चिंता कम हुई। वहीं, शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 88.75 पर पहुंच गया। इसके अलावा, अस्थिरता सूचकांक इंडिया वीक 3.68 प्रतिशत गिरकर 10.66 पर आ गया। डर में कमी और स्थिर माहौल ने निवेशकों को ज्यादा जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया।