शेयर बाजार: सेंसेक्स में 600 अंकों की उछाल हुई दर्ज, क्या है तेजी की वजह?

#1 RBI के फैसलों का असर बाजार में तेजी की सबसे अहम वजह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का फैसला रहा। RBI ने रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा और मौद्रिक नीति समिति ने तटस्थ रुख बनाए रखा। इसके अलावा, बैंकों को पूंजी बाजार में ऋण देने का दायरा बढ़ाने, खातों के संचालन में लचीलापन देने और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर आधारित ऋण सीमा हटाने जैसे कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया। इन फैसलों से बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में मजबूती आई।

#2 विदेशी बाजारों से मिले संकेत वैश्विक स्तर पर मिले मजबूत संकेतों ने भी भारतीय बाजार को सहारा दिया। मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए और दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी बढ़त के साथ बंद हुआ। इन अंतरराष्ट्रीय संकेतों ने घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और खरीदारी को बढ़ावा दिया। विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी बाजारों से मिले इस सकारात्मक माहौल ने भारतीय शेयर बाजार को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई।