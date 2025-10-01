एनवीडिया का बाजार मूल्यांकन 4 लाख अरब रुपये के पार, ऐसा करने वाली पहली कंपनी बनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुनियाभर में बढ़ते उपयोग के कारण चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया को काफी लाभ हुआ है। मंगलवार को इसके शेयर लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए, जिससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4.5 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 4 लाख अरब रुपये) से अधिक हो गया। एनवीडिया बाजार पूंजीकरण के मामले में ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। इस साल अब तक इसके शेयर में लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निवेश OpenAI और नए डाटा सेंटर पिछले हफ्ते OpenAI ने कहा कि एनवीडिया इस AI स्टार्टअप में 100 अरब डॉलर (लगभग 88,000 अरब रुपये) तक का निवेश करेगी और अरबों डॉलर मूल्य के GPU-लैस्ड डाटा सेंटर बनाएगी। इसके बाद OpenAI ने ओरेकल के साथ मिलकर 5 बड़े नए डाटा सेंटर की घोषणा की, जिनमें लाखों GPU इस्तेमाल किए जाएंगे। पूरी 'स्टारगेट' परियोजना की कुल लागत लगभग 500 अरब डॉलर (लगभग 44,300 अरब रुपये) होने का अनुमान है, जिसमें एनवीडिया उत्पादों का हिस्सा करीब 70 प्रतिशत होगा।

दृष्टिकोण विश्लेषकों का दृष्टिकोण सिटी बैंक के विश्लेषकों ने कहा कि OpenAI ने बड़े AI डाटा सेंटर बनाने की योजना की घोषणा करने के बाद, एनवीडिया के शेयर की कीमत और बढ़ सकती है। उन्होंने एनवीडिया का वर्तमान लक्ष्य मूल्य 200 डॉलर से बढ़ाकर 210 डॉलर कर दिया। इसका मतलब है कि वे मानते हैं कि एनवीडिया का शेयर भविष्य में 210 डॉलर तक पहुंच सकता है। एनवीडिया के उत्पाद लोकप्रिय हैं और उपयोग बढ़ रहा है, जिससे निवेशकों में विश्वास और बढ़ा है।