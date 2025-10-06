शेयर बाजार: सेंसेक्स में 400 की तेजी हुई दर्ज, क्या है बढ़त की वजह? 

आज (6 अक्टूबर) हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की तेजी दर्ज हुई और यह 81,606 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी भी 119 अंकों की मजबूती के साथ 25,013 पर कारोबार कर रहा है। इस दौरान एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिली।

#1 बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को बल आज शेयर बाजार में तेजी की बड़ी वजह बैंकिंग शेयरों में मजबूत खरीदारी है। लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में बैंक निफ्टी बढ़त पर रहा और 56,000 के स्तर को पार कर गया। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य निजी बैंकों के शेयरों में तेजी से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। सभी बैंकिंग शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को बढ़ावा मिला है।

#2 वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत विदेशी बाजारों में मजबूती का असर भारतीय बाजार पर भी साफ तौर पर दिखा। जापान का निक्केई और अन्य एशियाई शेयर बाजारों में तेजी के चलते निवेशकों का रुझान सकारात्मक रहा। अमेरिकी शेयर बाजारों के वायदा सौदों में भी तेजी देखी गई, जिससे आज घरेलू निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर बने इस सकारात्मक माहौल ने भारत के शेयर बाजार को भी अतिरिक्त मजबूती और स्थिरता प्रदान की है।