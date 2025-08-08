शेयर बाजार: 600 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है इस बड़ी गिरावट की वजह?

शेयर बाजार: 600 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है इस बड़ी गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (8 अगस्त) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 600 अंक टूट गया और 79,989.50 के स्तर पर आ गया। निफ्टी भी 0.80 प्रतिशत गिरकर 24,402 पर पहुंच गया। मिडकैप इंडेक्स में 1 प्रतिशत और स्मॉलकैप में लगभग 0.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। सुबह 11:55 बजे सेंसेक्स 516 अंक नीचे और निफ्टी 153 अंक नीचे कारोबार कर रहे थे।
टैरिफ
ट्रंप के टैरिफ और व्यापारिक अनिश्चितता का असर
भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक प्रमुख कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के निर्यातों पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ है। इससे कपड़ा और आभूषण जैसे क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। बाजार ट्रंप की अनिश्चित नीतियों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। बातचीत रुकने और टैरिफ घटने की उम्मीदें खत्म होने से निवेशकों में चिंता बढ़ी है, जिससे बिकवाली का माहौल बना हुआ है।
नतीजे
कमजोर तिमाही नतीजे और विदेशी निवेशक निकासी
भारतीय कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं, जिससे निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा भारी बिकवाली बाजार पर दबाव बना रही है। इस साल जुलाई महीने में ही 47,667 करोड़ रुपये और अगस्त में अब तक 15,950 करोड़ रुपये की निकासी हुई है। ऊंचे वैल्यूएशन और नकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते विदेशी निवेशक लगातार बाहर निकल रहे हैं।
अन्य
तकनीकी दबाव और निफ्टी का समर्थन स्तर टूटना
तकनीकी दृष्टिकोण से भी बाजार कमजोर स्थिति में है। निफ्टी 50 24,500 के अहम समर्थन स्तर से नीचे फिसल चुका है, जो आगे और गिरावट का संकेत देता है। अगर निफ्टी 24,525 के ऊपर नहीं ठहरता, तो यह 24,235 या उससे नीचे भी जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में मुनाफावसूली का दौर जारी रह सकता है, जिससे सूचकांकों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।