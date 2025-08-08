सेंसक्स 600 अंक टूटा (तस्वीर: फ्रीपिक)

शेयर बाजार: 600 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है इस बड़ी गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:49 pm Aug 08, 202501:49 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (8 अगस्त) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 600 अंक टूट गया और 79,989.50 के स्तर पर आ गया। निफ्टी भी 0.80 प्रतिशत गिरकर 24,402 पर पहुंच गया। मिडकैप इंडेक्स में 1 प्रतिशत और स्मॉलकैप में लगभग 0.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। सुबह 11:55 बजे सेंसेक्स 516 अंक नीचे और निफ्टी 153 अंक नीचे कारोबार कर रहे थे।