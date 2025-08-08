मेटा ने एक और स्टार्टअप वेवफॉर्म्स AI का किया अधिग्रहण, क्या होगा कंपनी को फायदा?

मेटा प्लेटफॉर्म्स ने वेवफॉर्म्स AI नाम की स्टार्टअप कंपनी को खरीद लिया है। यह कंपनी ऑडियो में छिपी भावनाओं को पहचानने और उन्हें दोहराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल करती है। यह अधिग्रहण मेटा के AI क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिग्रहण के बाद वेवफॉर्म्स AI की टीम मेटा की नई AI इकाई 'सुपरइंटेलिजेंस लैब्स' में शामिल हो गई है।

परिचय वेवफॉर्म्स AI की खासियत वेवफॉर्म्स AI की स्थापना एलेक्सिस कोन्यू और कोरली लेमैत्रे ने की थी। कोन्यू इससे पहले मेटा और OpenAI में ऑडियो रिसर्च से जुड़े थे, जबकि लेमैत्रे गूगल में विज्ञापन रणनीति से जुड़ी रही हैं। दिसंबर, 2024 में लॉन्च हुई इस कंपनी ने एंड्रीसन होरोविट्ज के नेतृत्व में एक निवेश दौर में 4 करोड़ डॉलर (लगभग 350 करोड़ रुपये) की फंडिंग भी जुटाई थी। यह स्टार्टअप खासतौर पर आवाजों में भावनाओं की पहचान और नकल करने पर केंद्रित रही है।

लाभ मेटा को क्या फायदा होगा? इस अधिग्रहण से मेटा को AI-संचालित ऑडियो टेक्नोलॉजी में नई ताकत मिलेगी। कोन्यू और लेमैत्रे की विशेषज्ञता अब मेटा के सुपरइंटेलिजेंस लैब्स को बेहतर बनाएगी। मेटा ने हाल ही में जोहान शल्कविक को वॉयस लीड के रूप में नियुक्त किया है, जो स्पीच AI के क्षेत्र में अनुभवी हैं। इससे मेटा इंसानों जैसी आवाज और संवाद क्षमताओं वाले AI सिस्टम विकसित करने में और आगे बढ़ेगा, जो भविष्य की वॉयस टेक्नोलॉजी के लिए अहम है।