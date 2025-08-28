शेयर बाजार: सुबह-सुबह सेंसेक्स 700 अंक लुढ़का, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (28 अगस्त) सुबह-सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह करीब 09:30 बजे सेंसेक्स लगभग 700 अंक गिरकर 80,107.19 तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 भी करीब 187 अंक गिरकर 24,514.35 पर आ गया। BSE मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 445 लाख करोड़ रुपये रह गया, जिससे निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

वजह शेयर बाजार में क्यों आई बड़ी गिरावट? कई वजहों के कारण शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर नए टैरिफ लगाना है, जिससे शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके साथ ही विदेशी पूंजी का आउटफ्लो, कमजोर आय और ऊंचे मूल्यांकन ने भी निवेशकों की धारणा पर दबाव डाला है। इस वजह से बाजार में बिकवाली तेज हुई और सेंसेक्स-निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

दबाव FII बिकवाली और बढ़े हुए मूल्यांकन का दबाव विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने जुलाई से लगातार भारतीय शेयरों की बिक्री की है। अगस्त में ही उन्होंने 34,000 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर आय और ऊंचे मूल्यांकन के कारण भी बाजार में दबाव बना हुआ है। बढ़े हुए दामों के बीच धीमी कमाई ने विदेशी निवेशकों को और सतर्क बना दिया है, जिससे पूंजी का पलायन अन्य एशियाई बाजारों की ओर बढ़ रहा है।