भारतीय रुपये ने गिरावट में बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए क्यों हुआ ऐसा

क्या है खबर?

भारतीय रुपये में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसमें हर दिन नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सोमवार (15 दिसंबर) को डॉलर के मुकाबले रुपये सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। शुरुआती कारोबार में भारतीय मुद्रा कमजोर होकर 90.63 प्रति डॉलर पर आ गई, जिससे इसने 12 दिसंबर को दर्ज किए गए अपने पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर 90.55 को पार कर लिया। सालाना आधार पर इसमें लगभग 5.6 फीसदी की गिरावट आई है।