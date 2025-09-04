xAI में अधिकारियों के कंपनी छोड़ने का सिलसिला जारी, CFO माइक लिबरेटोरे ने दिया इस्तीफा

xAI में अधिकारियों के कंपनी छोड़ने का सिलसिला जारी, CFO माइक लिबरेटोरे ने दिया इस्तीफा
क्या है खबर?
एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI के एक और अधिकारी ने कंपनी को अलविदा कह दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, xAI के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) माइक लिबरेटोरे ने कंपनी छोड़ दी है। वह Airbnb के पूर्व कार्यकारी रह चुके हैं और अप्रैल में कंपनी से जुड़े थे। हालांकि, उन्होंने जुलाई के अंत में ही कंपनी को छोड़ने का फैसला कर लिया।
योगदान
कंपनी में क्या रहा योगदान?
xAI में रहते हुए माइक लिबरेटोरे ने कंपनी के लिए बड़ी वित्तीय मदद जुटाई। उन्होंने 5 अरब डॉलर (लगभग 440 अरब रुपये) का ऋण और 5 अरब डॉलर की अतिरिक्त इक्विटी जुटाने में अहम भूमिका निभाई। इस इक्विटी का लगभग आधा हिस्सा स्पेस-X से आया था। इसके साथ ही, उन्होंने कंपनी के मेम्फिस स्थित डाटा सेंटर के विस्तार की देखरेख भी की, जिससे कंपनी को अपने AI प्रोजेक्ट्स को और मजबूत बनाने में सहूलियत मिली।
अन्य
अन्य अधिकारियों का जाना
लिबरेटोरे का इस्तीफा कंपनी से अन्य बड़े अधिकारियों के जाने के बाद हुआ है। अगस्त में xAI के जनरल काउंसल रॉबर्ट कील ने भी पद छोड़ दिया था। इस पद पर उन्होंने लगभग 1 साल काम किया। उसी समय वरिष्ठ वकील रघु राव ने भी कंपनी को छोड़ दिया। इन इस्तीफों से कंपनी के मैनेजमेंट में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिससे टीम पर बड़े स्तर पर असर पड़ रहा है।
इस्तीफा
सह-संस्थापक और CEO का भी इस्तीफा
xAI के सह-संस्थापक इगोर बाबुश्किन ने पिछले महीने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि वे अब AI सुरक्षा अनुसंधान के लिए अपनी VC फर्म शुरू करेंगे। वहीं, एक्स की पूर्व CEO लिंडा याकारिनो ने भी जुलाई में ग्रोक चैटबॉट से जुड़ी चिंताओं के बाद इस्तीफा दे दिया था। बता दें, यह चैटबॉट एक्स के जरिए उपयोग किया जा सकता है। xAI ने मार्च के अंत में एक्स का अधिग्रहण किया था।