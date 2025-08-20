पर्सनल लोन के पैसे का इन कामों में नहीं करें इस्तेमाल, वरना पड़ जाएगा पछताना 

पर्सनल लोन के पैसे का इन कामों में नहीं करें इस्तेमाल, वरना पड़ जाएगा पछताना
क्या है खबर?
मौजूदा समय में पर्सनल लोन काफी आसान हो गया है। अगर, आप किसी छोटी-सी निजी कंपनी में भी नौकरी करते हैं तो भी बैंक आपको कर्जा दे देती है। इतना ही नहीं वेतनभोगी कर्मचारियों को प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर भी दिए जाते हैं। यह अधिक ब्याज दरों पर मिलता है, ऐसे में ध्यान रखें कि गैर-जरूरी कार्यों के लिए यह विकल्प नहीं चुनें। आइये जानते हैं इस लोन का पैसा किन-किन कामों में इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए।
निवेश
शेयर बाजार में निवेश करना पड़ेगा महंगा
कारोबार में इस्तेमाल: पर्सनल लोन से मिली राशि का उपयोग कोई कारोबार शुरू करने में नहीं करना चाहिए। इसके लिए बिजनेस लोन की सुविधा मिलती है। शेयर बाजार में निवेश: कई लोग जल्दी रिटर्न कमाने के लालच में आकर इसका पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं। इसमें काफी जोखिम होती है। अगर, पैसा अटक गया तो आप बुरे फंस सकते हैं। कर्जा चुकाने: इसके पैसे का इस्तेमाल दूसरे कर्जे या क्रेडिट कार्ड बिल चुकाना सही विकल्प नहीं है।
फिजूलखर्ची
शौक पूरे करने के लिए नहीं करें उपयोग
फिजूलखर्ची: लोन आसानी से मिल जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने शौक पूरे करने या फिजूलखर्ची के लिए इसका उपयोग करें। कुछ लोग महंगा मोबाइल खरीदने या घूमने जाने के लिए भी पर्सनल लोन ले लेते हैं। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश: अच्छे मुनाफे के लिए कई लोग लोन का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं, लेकिन यह जोखिम भरा भी हो सकता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा।