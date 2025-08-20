पर्सनल लोन के पैसों का उपयोग गैर-जरूरी कामों में करने से बचना चाहिए (तस्वीर: अनस्प्लैश)

पर्सनल लोन के पैसे का इन कामों में नहीं करें इस्तेमाल, वरना पड़ जाएगा पछताना

क्या है खबर?

मौजूदा समय में पर्सनल लोन काफी आसान हो गया है। अगर, आप किसी छोटी-सी निजी कंपनी में भी नौकरी करते हैं तो भी बैंक आपको कर्जा दे देती है। इतना ही नहीं वेतनभोगी कर्मचारियों को प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर भी दिए जाते हैं। यह अधिक ब्याज दरों पर मिलता है, ऐसे में ध्यान रखें कि गैर-जरूरी कार्यों के लिए यह विकल्प नहीं चुनें। आइये जानते हैं इस लोन का पैसा किन-किन कामों में इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए।