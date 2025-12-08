इंडिगो की उड़ानें बड़ी संख्या में रद्द होने के बीच स्पाइसजेट के शेयर 14 प्रतिशत चढ़े 

शेयर बाजार में स्पाइसजेट के शेयरों में आज (8 दिसंबर) भी तेजी देखने को मिल रही है। 8 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन इसके शेयर में 14 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। सिर्फ 2 कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 17 प्रतिशत चढ़ चुका है और 35.50 रुपये के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया है। यह तेजी ऐसे समय आई है, जब प्रतिद्वंद्वी एयरलाइन इंडिगो गंभीर संकट से गुजर रही है और लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं।

फ्लीट फ्लीट बढ़ाने की तैयारी से बढ़ा भरोसा स्पाइसजेट ने बताया है कि वह अपने ऑपरेशनल फ्लीट को तेजी से बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। जून में जहां उसके पास 21 विमान थे, वहीं सितंबर में यह घटकर 19 रह गए थे। कंपनी का लक्ष्य अप्रैल, 2026 तक अपने 8 ग्राउंडेड बोइंग विमानों को दोबारा सेवा में लाने का है। इनमें से 2 विमान पहले ही जुड़ चुके हैं और 2 दिसंबर, 2025 तक जुड़ेंगे, जिससे नेटवर्क मजबूत होगा।

संकट इंडिगो संकट से सेक्टर में हलचल इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द होने से देश के कई बड़े हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पिछले 6 दिनों में 2,000 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस गड़बड़ी पर नागरिक उड्डयन नियामक ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और नियमों के पालन पर सख्ती दिखाई है।

